Звезда «Дома-2» честно рассказала о жизни на проекте

Алена Рапунцель — звезда телестройки «Дом-2». На проекте она успела найти свою любовь, забеременеть, поссориться с избранником и родить малыша.

Отношения с отцом ребенка Ильей Яббаровым накалились еще до родов — к тому моменту, как девушка попала в роддом, зрители уже понимали, что пара вряд ли будет вместе, но до последнего надеялись, что малыш сможет скрепить союз. Но нет… Илья помогал Алене первую неделю, а потом вернулся на периметр и сделал предложение Рите Ларченко.

Возможно, для Рапунцель это стало ударом, но она старается не обсуждать данную тему.

— Чувств у нас друг к другу нет, да и пути в жизни разные, планы тоже. У нас растёт сын — это наши главные взаимоотношения с Ильёй, — отвечает девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) 19 Фев 2019 в 6:44 PST Недавно Илья тоже поделился в порталом Teleprogramma.pro планами на жизнь. Молодой человек признается, что отношения с Аленой — это прошлый этап. Теперь у них есть одна точка соприкосновения — сын, но каждый будет жить своей жизнью. Мужчина допускает, что Рапунцель вернется на проект и будет снова искать свою любовь.

Оказывается, молодая мама планирует сделать это вместе с малышом. Пока планы такие, изменятся ли они в дальнейшем покажет время.

— Алена, расскажите, что почувствовали, когда впервые прижали младенца к груди?

— Как и все, наверное, мамы, конечно же, счастье. Даже больше! Не получится передать это словами, только почувствовать.

— Почему решили рожать одна, у вас рядом была мама, но вы решили не брать ее с собой?

— Да, рожала я одна, мне так легче сосредоточиться.

— В одном из интервью вы сказали, что не будете указывать Илью, как отца ребенка. Сейчас ваши планы не поменялись? Вы готовы простить его или обида слишком сильная?

— Как я говорила, так оно и есть. Пока я не могу полностью поверить Илье, хоть он очень поменялся. Пройдёт время… Это будет единственным доказательством.

— Некоторое время назад была новость, что за роды на проекте вам должны заплатить 3 миллиона рублей. Это соответствует действительности?

— Думала, что в эту глупость поверили только самые отшибленные. Это ложь! Обратите внимание на то, кто это распространяет.

— Илья присутствовал на выписке малыша. Вас удивил его поступок или вы знали, что он приедет?

— Я знала, что он приедет. Он переписывался с моей мамой. Приехал и молодец, что тут ещё сказать… Помимо него было ещё много людей, а точнее близких. Спасибо всем, кто пришёл нас встречать.

— Как изменилась ваша жизнь после рождения сына?

— Перевернулась на 360 градусов. Все, что было до — становится не таким уж важным. Раньше я думала о себе, а сейчас это уходит на второй план. Теперь я живу своим малышом. Он — моя жизнь.

Кстати, имя младенца мама пока не называет. До крестин Алена решила не афишировать, как назвала сына.