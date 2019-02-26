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Смешные выпуски «Жить здорово», которые запомнят надолго 

Рамблер 55 минут назад
Елена Малышева — российская телеведущая, которая выпускает программы о здоровье с 1960 года. В Сети она известна благодаря своему нестандартному подходу к выпуску программ. Мы собрали самые противоречивые.

Выпуск о мужском обрезании — 2011 год

Это видео стало одним из самых просматриваемых и вирусных в рунете. В нем Елена Малышева рассказывает публике о мужском обрезании и призывала родителей подвергать маленьких мальчиков этой процедуре. По ходу программы ведущая вызвала на сцену девушку в водолазке и наглядно продемонстрировала хирургическое вмешательство на ее одежде.

Выпуск про мужские органы — 2012 год

В очередной программе Елена Малышева рассказывала о работе мужских органов. Для наглядного примера она пригласила двух студентов-медиков. Молодые люди надели необычный костюм и спели шутливую песенку, которая покорила весь интернет.

Выпуск про дефекацию — 2013 год

Еще одно видео, которое стало вирусным. Телеведущая поставила на сцену унитаз и показала весь процесс выведения отходов из организма в деталях. Малышева рассказала о том, что теперь в мире есть международные стандарты этого процесса, поэтому она решила поделиться ими со своими зрителями.
Комментарии
ТВ , Видео , Елена Малышева
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