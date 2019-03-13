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Самые скандальные выпуски Елены Малышевой 

Рамблер 4 часа назад
13 марта самой неоднозначной ведущей российского ТВ Елене Малышевой исполняется 58 лет. Вспоминаем самые бредовые выпуски "Жить здорово" и "Здоровье", которые телезрители запомнят надолго.

Выпуск о мужском обрезании — 2011 год

Это видео стало одним из самых просматриваемых и вирусных в рунете. В нем Елена Малышева рассказывает публике о мужском обрезании и призывала родителей подвергать маленьких мальчиков этой процедуре. По ходу программы ведущая вызвала на сцену девушку в водолазке и наглядно продемонстрировала хирургическое вмешательство на ее одежде.

Выпуск про мужские органы — 2012 год

В очередной программе Елена Малышева рассказывала о работе мужских органов. Для наглядного примера она пригласила двух студентов-медиков. Молодые люди надели необычный костюм и спели шутливую песенку, которая покорила весь интернет.

Выпуск про дефекацию — 2013 год

Еще одно видео, которое стало вирусным. Телеведущая поставила на сцену унитаз и показала весь процесс выведения отходов из организма в деталях. Малышева рассказала о том, что теперь в мире есть международные стандарты этого процесса, поэтому она решила поделиться ими со своими зрителями.
Комментарии14
ТВ , Видео , Елена Малышева
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