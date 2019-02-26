«Что сосут чемпионы»: провальная реклама, в которой снялись наши звезды

Жить на широкую ногу и зарабатывать хорошие деньги любят все. А уж наши звезды, привыкшие к большим тратам, и подавно. Но что делать, когда "Олимпийский" не собирается, а волна новогодних корпоративов уже прошла? Или, того хуже, была популярность сходит на нет и вот-вот больше никто не вспомнит о заслуженном деятеле культуры. На помощь приходит съемка в рекламе. Причем, что именно рекламировать зрителю, зачастую уже не важно. Имеет вес лишь подписанный контракт и гонорар (желательно, с множеством нулей).

Иногда звездам предлагают такие суммы, что отказываться от предложения просто нерационально. И люди идут на сделку с совестью, выпуская продукт, за который им, вполне вероятно, впоследствии стыдно. Но что сделано, то сделано. А поюморить над странными и порой удручающими роликами никогда не поздно. Вот лишь некоторые из них.

Евгений Плющенко и Чупа-Чупс

"Что сосут чемпионы?" — вопрошает закадровый голос. И Евгений Плющенко готов дать ответ.

Кадр из рекламы "Чупа Чупс"

Григорий Лепс, Тимати и реклама колбасы

В коротком ролике Тимати и Лепс решают не расставаться с едой на таможенном контроле. Ведь без батона колбасы им отдых Лондоне не мил. В итоге оба присаживаются на ближаюшую лавочку и зубами раздирают обертку, напевая "Я уеду в Приморье" на мотив известной композиции.

Киркоров и лекарства

Да, и король эстрады туда же. Интересно, в какую цену обошлось заказчиком присутствие в их рекламном ролике Филиппа Бедросовича, который в костюме злобной снежинки задумывает коварный план по заражению простудой всех домочадцев.

Дима Билан и реклама снэков

Певец находился, можно сказать, в зените собственной славы, когда почему-то решил принять участие в рекламе чипсов. Наш вывод: деньги не пахнут.

Беременный Андрей Малахов и анонс его передачи

Пожалуй, один из самых странных телеанонсов. Забыли, что такое испанский стыд? Сейчас исправим!