Почему братья Пономаренко ушли из шоу Петросяна

Братья-близнецы с детства привыкли быть в центре внимания, первым пародировать друзей и знакомых начал Валерий, а затем в домашних сценках стал участвовать и Александр.

Близнецы родились в простой советской семье в городе Новочеркасске. Отец поначалу не мог поверить, что у него теперь два сына, пока своими глазами не увидел двух совершенно одинаковых младенцев.

После школы они пробовали поступить в Киевский институт кино и театра на операторский факультет, но конкурс был слишком велик. В итоге они получили специальность кинотехников в Ростове, а затем пошли в армию. После службы Александр поступил в музыкальное училище, а Валерий планировал вновь попробовать свои силы и поступить на тот же факультет. Но в последний момент все сложилось иначе. Он заметил объявление о приеме сотрудников в дом культуры, работу о не получил, но познакомился с режиссером Борисом Цыпкиным. Тот оценил пародийный дар Валерия и пригласил участвовать в концертной программе. Так началась сценическая карьера Валерия. Позже он уговорил брата выступать вместе.

В 1990-е годы они начинали сниматься в "Аншлаге" у Регины Дубовицкой , а в 1999 году стали лауреатами конкурса "Кубок юмора-99", позже из переманил мэтр отечественного юмора Евгений Петросян в свой проект — "Кривое зеркало". Братья успешно выступали, но через несколько лет прекратили сотрудничество.

@bratiya_ponomarenko

Как говорили сами братья Пономаренко, в какой-то момент они поняли, что переросли рамки программы, хотелось попробовать что-то новое, свое, а в "Кривом зеркале" им приходилось выступать только с номерами-пародиями. В конце концов они подготовили сосбвенную концертную программу "На себя посмотри!", с которой гастролировали по разным городам. Кроме того, в 2006 году они стали ведущими передачи "Утренняя почта" на телеканале "Россия".

Также существует версия, что причиной прекращения сотрудничества с "Кривым зеркалом" стало недовольство гонорарами. Поговаривали, что Евгений Петросян получал за передачу до 50 тысяч долларов, тогда как рядовые артисты о таких заработках могли только мечтать. К слову, вслед за братьями из проекта вышли и другие артисты.

Сейчас они продолжают участвовать в съемках на телевидении, дают концерты, а еще занялись производством собственных сыров в родном городе Новочеркасске. Личную жизнь артисты стараются не афишировать: известно, что оба брата женаты, в семье у Валерия родилось трое сыновей, у Александра — дочь и сын.