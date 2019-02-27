На Украине нашли замену певице, отказавшейся от участия на «Евровидении»

После того, как украинская певица MARUV со скандалом отказалась от участия в популярном музыкальном конкурсе «Евровидение», организаторы думало совсем не долго и уже назвали коллектив, который, по их мнению, сможет представить страну в Тель-Авиве весной этого года.

Этим коллективом, по информации местного издания «Вести», может стать группа Kazka. Официальное предложение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины музыкантом уже сделали. Но сами артисты пока хранят молчание.

При этом, представитель компании подчеркивает, что если на конкурс откажутся поехать они, организаторы обсудят, нужно ли вести какие-либо переговоры с другими украинскими артистами. Потому что конкурс оказался сильно политизированным. И если все события будут развиваться в подобном ключе, желающих выступать на «Евровидении» на Украине совсем не останется.