Влад Листьев и другие без вины погибшие журналисты

1 марта 1995 года не стало Влада Листьева. В день трагедии вспоминаем навсегда ушедших от нас журналистов, которые поплатились жизнью за безупречную работу и профессионализм.

Владислав Листьев

wikipedia

10 мая 1956, Москва — 1 марта 1995, Москва

Он жил и работал в те романтические времена, когда СМИ по праву можно было считать четвертой властью. Листьев мечтал о честном общественном телевидении без рекламы. Но не всем его планы пришлись по душе. Двое неизвестных встретили Листьева в подъезде, когда он возвращался со съемок домой. Журналист получил две пули в предплечье и голову. С момента трагедии прошло более 20 лет, но заказчиков и исполнителей найти не удалось. Некоторые телепередачи, созданные им, выходят в эфир до сих пор

Олесь Бузина

wikipedia

13 июля 1969, Киев, СССР — 16 апреля 2015, Киев

Украинский писатель, журналист и телеведущий верил в триединство русского народа — великоросов, малоросов и белорусов, выступал против националистского экстремизма. Примерно за месяц до своей гибели говорил, что ему угрожали. В убийстве обвинили активистов ультраправого движения, их задержали, но в итоге отпустили под частичный домашний арест.

Павел Шеремет

28 ноября 1971, Минск — 20 июля 2016, Киев

Журналисткую карьеру Павел Шеремет начинал в Белоруссии, откуда родом, затем продолжил в России. Он был ведущим еженедельной аналитической программы "Время", потом он с сожалением вспоминал этот период, по его словам, во время выборов все каналы были за гранью добра и зла, хотя он и старался сохранять объективный подход. После ухода с Первого канала работал на телеканале РЕН-ТВ и в печатной прессе, затем перебрался на украинское телевидение. Погиб из-за взрыва бомбы, которая была заложена в автомобиль.