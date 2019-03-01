Скандалы, которые скрыл канал Discovery

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Проблемы, которые скрыл канал Discovery 

Рамблер 5 часов назад
Канал Discovery запустили в 1985 году. За прошедшие годы он несколько раз попадал в скандальные истории, и если часть из них стала известна общественности, то другие руководство канала предпочло скрыть.
Телеведущий Беар Гриллс был настоящей звездой телеканала. С 2006 года он начал сниматься в шоу «Выжить любой ценой». В нём Беар отправлялся в отдалённые уголки планеты без пропитания и снаряжения и показывал, как он в них выживает. Это была одна из самых рейтинговых программ «Дискавери». Но в 2012 году Гриллс ушёл с канала. Позднее выяснилось, что его уволили, потому что он отказывался участвовать в других проектах, это и вызвало недовольство руководство.
ТВ , Видео
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