Где сейчас экстрасенсы 90-х

90-е были эпохой расцвета самых разных экстрасенсов и гадалок. Многие из них были не просто успешны, а собирали вокруг себя миллионы поклонников и клиентов. Как же сложилась их жизнь потом?

Анатолий Кашпировский

В конце 80-х — начале 90-х это был один из самых знаменитых персонажей на телевидении. Огромные залы собирались для того, чтобы встретиться с ним и «зарядиться положительной энергией, избавившись от отрицательной». Еще одним его детищем были телепередачи, собиравшие у экранов тысячи людей. Еще Кашпировский дистанционно «обезболивал» хирургические операции, что, конечно же, не было правдой. Сейчас он живет в США и продолжает «творить чудеса», но уже без прежнего успеха.

Контактер с космосом Петр

Соцсети

Это знаменитый Петр, чьи рекламные объявления в газетах до сих пор остаются в памяти тысяч людей. Он предлагал свои услуги в излечении всех болезней как людей, так и животных. В какой-то момент он стал невероятно популярен, а потом о нем так же быстро забыли. Казалось бы, сегодня никто уже не должен верить подобным объявлениям. Однако Петр и сейчас занимается прежним делом, но уже на новом уровне — ведет страницы в соцсетях и по-прежнему «излечивает» всех от всего.

Юрий Лонго

Еще одна звезда телевидения 90-х, Лонго «воскрешал» мертвых, «исцелял» живых и постоянно мелькал на экранах телевизоров. Он умер в 2006 году от инфаркта, и до самой смерти продолжал публиковать свои «предсказания» в газетах.

Джуна Давиташвили

Целительница, тесно общавшаяся с членами правительства и звездами шоу-бизнеса, «предсказывала» будущее, писала стихи и лечила людей, да еще и бесконтактно. Еще в начале 2000-х после смерти сына она перестала выходить в свет и свернула свою деятельность. После этого она жила затворницей до самой своей смерти в 2015 году.