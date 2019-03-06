Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Комедия
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Обещание на рассвете
Биография, Мелодрама, Драма
Купить билет

Куда пропали «Новые русские бабки» 

Рамблер 8 часов назад
"Новые русские бабки" прогремели на всю страну в 1999 году, когда приняли участие в кубке юмора Евгения Петросяна. В том же году они дали первый сольный концерт в Театре Эстрады. А начиналось все с выступлений на местном самарском телевидении и радио.
Клавдия Ивановна Цветочек и Матрена Ивановна Нигматулина в исполнении Игоря Красилова и Сергея Чванова для старшего поколения телезрителей стали современной версией дуэта Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.
Популярность дуэта стремительно росла, "Новые русские бабки" стали постоянными участниками юмористических телепередач "Смехопанорама", "Шутка за шуткой" и, конечно, "Кривое зеркало", где у них были ведущие роли.
Но в 2009 году Чванов и Касилов перестали появляться в выпусках "Кривого зеркала", их отсутствие породило множество слухов. Среди версий называли снизившиеся из-за кризиса гонорары и конфликт с Евгением Петросяном. Как пояснили позже артисты, они не могли сниматься в шоу из-за плотного графика собственных съемок — они дебютировали в кино, снявшись в фильме "Две дамы в Амстердаме", где исполнили не только женские, но и мужские роли. Но с самим Петросяном поговорить им не удалось, он не брал трубку, все переговоры были с продюсерами шоу. Тем не менее "Новые русские бабки" не исключали возможности вернуться если им будет интересно. В 2013 году "Кривое зеркало" перестало существовать, уступив место новой передаче — "Петросян-шоу".
@new_rus_babki
С 2005 по 2012 год Матрена и Цветочек вели передачу "Субботний вечер" с Николаем Басковым, параллельно они снимались в кино, играли в мюзикле и успевали гастролировать. В 2015 году они стали ведущими нового шоу на телеканале "Россия" — "Улица Веселая".
@new_rus_babki
В 2018 году они снова появились на экране, вернувшись в передачу "Субботний вечер", которую ведут вместе с Николаем Басковым на телеканале Россия.
Комментарии37
ТВ , Видео , Николай Басков , Сергей Чванов , Евгений Петросян
Читайте также
Видео
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Персонажи, которых могли бы сыграть другие актеры
Актеры
Фильмы, в которых есть несвежие идеи
Фильмы
Что ускорило уход Владислава Галкина
Актеры
Куда пропали «Новые русские бабки»
ТВ
Звезда «Интернов» наконец показал наследника
Актеры
Культовые сцены франшизы «Рокки»
Фильмы
Чем пожертвовал Юрий Яковлев ради роли царя
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение