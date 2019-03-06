Куда пропали «Новые русские бабки»

"Новые русские бабки" прогремели на всю страну в 1999 году, когда приняли участие в кубке юмора Евгения Петросяна . В том же году они дали первый сольный концерт в Театре Эстрады. А начиналось все с выступлений на местном самарском телевидении и радио.

Клавдия Ивановна Цветочек и Матрена Ивановна Нигматулина в исполнении Игоря Красилова и Сергея Чванова для старшего поколения телезрителей стали современной версией дуэта Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.

Популярность дуэта стремительно росла, "Новые русские бабки" стали постоянными участниками юмористических телепередач "Смехопанорама", "Шутка за шуткой" и, конечно, "Кривое зеркало", где у них были ведущие роли.

Но в 2009 году Чванов и Касилов перестали появляться в выпусках "Кривого зеркала", их отсутствие породило множество слухов. Среди версий называли снизившиеся из-за кризиса гонорары и конфликт с Евгением Петросяном. Как пояснили позже артисты, они не могли сниматься в шоу из-за плотного графика собственных съемок — они дебютировали в кино, снявшись в фильме "Две дамы в Амстердаме", где исполнили не только женские, но и мужские роли. Но с самим Петросяном поговорить им не удалось, он не брал трубку, все переговоры были с продюсерами шоу. Тем не менее "Новые русские бабки" не исключали возможности вернуться если им будет интересно. В 2013 году "Кривое зеркало" перестало существовать, уступив место новой передаче — "Петросян-шоу".

@new_rus_babki

С 2005 по 2012 год Матрена и Цветочек вели передачу "Субботний вечер" с Николаем Басковым , параллельно они снимались в кино, играли в мюзикле и успевали гастролировать. В 2015 году они стали ведущими нового шоу на телеканале "Россия" — "Улица Веселая".

@new_rus_babki

В 2018 году они снова появились на экране, вернувшись в передачу "Субботний вечер", которую ведут вместе с Николаем Басковым на телеканале Россия.