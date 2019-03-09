Как попасть на съемки телепередачи

Многие мечтают попасть за кулисы телевидения и кино, некоторым это удается, а кто-то даже зарабатывают этим на жизнь. Каково это, сниматься в массовке телепередачи или фильма, и как туда можно попасть?

Где узнать о наборе массовки

Существуют специальные сайты и форумы, на которых выставляют объявления о наборе массовки для участия в передачах или в кино. На таких сайтах начинающие актеры выставляют свои резюме, а работодатели находят исполнителей ролей. Для участия в некоторых передачах можно записаться прямо на их официальном сайте. В соцсетях часто можно наткнуться на бесчисленные группы, посвященные набору актеров для массовки или эпизодических ролей. Там тоже есть много предложений, но бывалые актеры не советуют слишком сильно доверять таким группам, потому что они часто обманывают.

Сколько можно заработать актеру массовки

Оплата работы массовки может быть разной — в кино где-то платят 500 рублей, где-то 1000. В телепередачах меньше — в среднем от 150 до 600. Иногда для участия в съемках необходимо пройти кастинг, чтобы внешность, пол и возраст актера массовки соответствовали замыслу режиссера.

За эпизодические роли, конечно же, платят больше, чем за участие в массовке — зачастую более 1000 рублей.

Существуют люди, зарабатывающие на жизнь именно таким образом, однако почти все участники массовки кино и телепередач рассказывают, что это почти невозможно. Платят совсем немного, а сама работа гораздо сложнее, чем кажется. Иногда нужно просидеть в студии до 10-12 часов, следуя указаниям режиссера, хлопать и смеяться по команде. На многих телепередачах нельзя выделяться из общей массы людей, класть ногу на ногу и вообще слишком активно двигаться. А съемки часто идут много часов подряд без перерыва.

Многие люди, желающие поучаствовать в массовке, хотят просто заглянуть за таинственный занавес телевидения и кино. Массовка дает им эту возможность. Некоторые остаются разочарованы «фальшивостью» и «картонностью» происходящего, а также тяжелыми условиями работы и скромной оплатой. Другие довольны появившимися знакомствами и исполнившейся мечтой — сняться в кино или на телевидении.