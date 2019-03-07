В России покажут фильм о Джексоне «Покидая Неверленд»

Документальный фильм о скандале с участием Майкла Джексона покажут по российскому телевидению на Первом канале в ночь с 15 на 16 марта.

Главные герои фильма "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что пережили несколько неприятных эпизодов, связанных с артистом.

Сейчас Джеймсу Сейфчаку 37 лет, а Уэйду Робсону 41. Весь фильм они дают интервью, в котором также участвуют их близкие родственники, матери и жены. Еще будучи детьми, они познакомились с Майклом. В 8 лет Джеймс был приглашен для съемок рекламы "Пепси", а Уэйд победил в танцевальном конкурсе и попал за кулисы шоу Майкла Джексона.

Несмотря на все пережитое, Уэйд Робсон построил отличную карьеру хореографа, а Джеймс Сейфчак стал рок-музыкантом и режиссером.

Они признались, что с возрастом навязчивые мысли о прошлом стали посещать их чаще. С помощью этого фильма, Робсон и Сейфчак хотели рассказать правду и выплеснуть все накопившиеся эмоции.