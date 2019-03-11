Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о болезни жены

Пахом разоткровенничался на съемках нового реалити-шоу.

На канале ТВ-3 продолжается шоу «Последний герой». Это перезагрузка некогда популярного проекта. Однако, на этот раз соперниками стали известные актеры и популярные экстрасенсы — участники различных мистических программ и шоу. Один из них — Сергей Пахомов , более известный как Пахом, который принимал участие в 16 сезоне проекта «Битва экстрасенсов».

По словам мага, на экзотические острова он, как и остальные члены команды, приехал, чтобы проверить себя. Однако, уже накануне второго голосования Пахом признался, что отчаянно хочет вернуться домой, в цивилизацию. И причина для этого более, чем веская.

Рассказывая свою историю, Пахом не мог сдержать слез

Однако, экстрасенса поддержала только Николь Кузнецова

В итоге голосовать против Пахома никто не стал

«Я хочу уйти… Вернее, я должен уйти. У меня серьезные обстоятельства. Сильно болеет жена. Мы пятый год боремся с онкологией, и в последний день на большой земле я узнал, что ей пришлось сделать трансплантацию… У нее есть сиделка, но жене нужна реальная физическая помощь, переносить ее, двигаться. Поэтому здесь очень важна моральная помощь и помощь близкого человека»,

— с дрожью в голосе рассказал экстрасенс.

Однако, участники команды не поверили Пахому и не стали голосовать против него, а демонолог Намтар Энзигаль и вовсе заявил, что «люди с острым лейкозом столько лет не живут», поэтому Пахом эту историю просто придумал.