Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Лови момент
Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Чужой
Триллер, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о болезни жены 

WDay.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Пахом разоткровенничался на съемках нового реалити-шоу.
На канале ТВ-3 продолжается шоу «Последний герой». Это перезагрузка некогда популярного проекта. Однако, на этот раз соперниками стали известные актеры и популярные экстрасенсы — участники различных мистических программ и шоу. Один из них — Сергей Пахомов, более известный как Пахом, который принимал участие в 16 сезоне проекта «Битва экстрасенсов».
По словам мага, на экзотические острова он, как и остальные члены команды, приехал, чтобы проверить себя. Однако, уже накануне второго голосования Пахом признался, что отчаянно хочет вернуться домой, в цивилизацию. И причина для этого более, чем веская.
Рассказывая свою историю, Пахом не мог сдержать слез
Однако, экстрасенса поддержала только Николь Кузнецова
В итоге голосовать против Пахома никто не стал
«Я хочу уйти… Вернее, я должен уйти. У меня серьезные обстоятельства. Сильно болеет жена. Мы пятый год боремся с онкологией, и в последний день на большой земле я узнал, что ей пришлось сделать трансплантацию… У нее есть сиделка, но жене нужна реальная физическая помощь, переносить ее, двигаться. Поэтому здесь очень важна моральная помощь и помощь близкого человека»,
— с дрожью в голосе рассказал экстрасенс.
Однако, участники команды не поверили Пахому и не стали голосовать против него, а демонолог Намтар Энзигаль и вовсе заявил, что «люди с острым лейкозом столько лет не живут», поэтому Пахом эту историю просто придумал.
WDay.ru: последние новости
Лолита на сутки попала в дом престарелых Не стало Владимира Этуша Темникова показала, как носить классику
Комментарии
ТВ , Шоу-бизнес , Сергей Пахомов
Читайте также
Видео
Что испортило отношения Градского и Кончаловского
Актеры
Почему Семен Фарада был обижен на Аллу Сурикову
Актеры
Актрисы, которые отказались сниматься в стиле ню
Актеры
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Как сложилась судьба невесты Шарапова
Актеры
Актеры, которых выжили коллеги по площадке
Актеры Фильмы
Кириенко прогневала Герасимова на съемках
Актеры Фильмы
Что студия «Дисней» скрыла об Алисе из Страны чудес
Фильмы
Как изменились актеры сериала «Воронины»
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение