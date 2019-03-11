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Марат Башаров останется ведущим «Битвы экстрасенсов» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Несмотря на недавний скандал, Башаров продолжит свое участие в известном проекте.
Из-за шумихи, вызванной неприятным инцидентом в семье телеведущего, ходили слухи, что популярный актер и телеведущий может остаться без работы. В социальных сетях некоторые зрители и известные личности требовали не только наказать Башарова за рукоприкладство (напомним, артист избил свою супругу, Елизавету), но и оставить его без работы.
Однако руководство телепроекта не собирается менять ведущего.
Марат Башаров будет вести «Битву экстрасенсов» пока сам этого хочет. Пока его все еще хотят видеть ведущим. Конечно, если будет принято решение сверху, то его могут и заменить. Но сейчас в это никто не верит.
— цитирует слова одного из телевизионных продюсеров издание kp.ru.
Отмечается также, что Башаров интересен зрителям, а претензий к нему, как к ведущему, нет.
Напомним, что работа над новым сезоном популярного телевизионного шоу временно заморожена, но уже весной должен быть объявлен кастинг участников в новый, 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».
Комментарии1
ТВ , Марат Башаров , Комсомольская правда
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