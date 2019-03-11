Где раньше работали врачи-телеведущие

Сейчас на ТВ очень много популярных передач о здоровье. Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько компетентны врачи, которые вещают с экранов? Рассказываем, где они практиковались раньше.

Елена Малышева

Телеведущая сразу двух программ "Здоровье" и "Жить здорово" обучалась в Кемеровском мединституте, который окончила с красным дипломом. Затем она поступила в аспирантуру московской академии медицинских наук, где защитила кандидатскую диссертацию. Звание доктора она получила в 2007 году. Сначала она работала терапевтом, а потом перешла на должность профессора в Московском государственном медико-стоматологическом университете.

Евгений Комаровский

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Ведущий "Школы доктора Комаровского" окончил Харьковский мединститут в 1983 году. После получения диплома он работал медбратом, а потом перешел в детскую инфекционную клиническую больницу Харькова. С 2000 года занимается частными приемами и даже организовал собственный педиатрический центр. Имеет звание кандидата доктора наук и стал автором ряда книг о детском здоровье.

Сергей Агапкин

AGAPKIN Yoga Station

Этот врач стал телеведущим медицинского ток-шоу "О самом главном" в 2010 году. У него есть три диплома по разным специальностям: медицина, психология и физкультура. Он окончил Московский медицинский колледж и РГУФКСиТ. На данный момент считается одним из немногих специалистов по йоге и лечебной физкультуре.