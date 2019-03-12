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Билан прокомментировал слухи о вражде с Лазаревым 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram откровенный пост. Он положил конец слухам о его соперничестве с Сергеем Лазаревым.
Артистам давно приписывают вражду. После того, как стало известно, что Лазарев будет повторно представлять Россию на Евровидении, домыслы вспыхнули с новой силой. Дима Билан стал предшественником, который тоже дважды участвовал в конкурсе и выиграл его в 2008 году.
Певец написал, что люди продолжают их сравнивать и приписывать вражду после комментариев о песне Сергея, с которой он поедет на Евровидение. Билан заявил, что их творчество совсем не пересекается, а сам он наоборот поддерживает своего коллегу. Он также добавил, что испытывает солидарность к человеку, который так вкладывается в музыку и знает, какой это труд.
Вот даже не хочу рушить эти фантазии, и разочаровывать особо активных фоловеров, для кого «наше соперничество» является смыслом, дровишками вспыхивающими периодически в их фантазиях
Комментарии
ТВ , Сергей Лазарев , Дима Билан
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