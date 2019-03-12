Леонид Парфенов анонсировал возвращение «Намедни»

На своем Youtube-канале, где сейчас идет шоу "Парфенон", Леонид Парфенов показал трейлер программы "Намедни", которую теперь будет выпускать на той же платформе.

Ранее телешоу выходило на Центральном телевидении СССР с 1990 по 1991 год, а с 1993 его перезапустили на НТВ , где оно существовало до 2004 года. В программе телеведущий рассказывал о важных мировых исторических событиях.

Парфенов сообщил, что обе его программы будут выходить по очереди. Следующие выпуски он посвятит событиям с 1946 по 1951.

Продюсером нового шоу останется Илья Овчаренко. Он занимается выпуском проектов "Парфенон" и "Канделайки". Сам он заявил, что возвращение "Намедни" планировалось еще давно. В будущем создатели планируют сделать упор на документалистику.