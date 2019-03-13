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Как закрыли передачу «А ну-ка, девушки!» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Конкурс "А ну-ка, девушки!" с успехом шел в эфире Центрального телевидения с 1970 по 1987 год. Возраст солидный, но это далеко не предел, некоторые программы могут похвастаться гораздо более долгой жизнью, например, "Поле чудес" или КВН.
Идеи передачи родилась в молодежной редакции, ее руководитель Марина Эскина, которую сейчас бы назвали продюсером, предложила придумать что-то новое и востребованное зрителями и зрительницами. Исключительно женских передач в то время не было, а те, что выходили, ориентировались в основном на домохозяек. Марину Эскину услышали редактор Марат Гюльбекян и режиссер Володя Акопов, оба работали над выпусками КВН, пока его не запретили. Это они придумали "спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза". Марина эту идею сразу же одобрила, и скоро зрители увидели первые выпуск. Кроме самих девушек-конкурсанток в программе участвовали популярные певцы, музыканты и танцоры. Передачу одобрил ЦК КПСС, а комитет профтехобразования не мог нарадоваться потоку желающих поступить в ПТУ. Ведь девушки демонстрировали в том числе и свои профессиональные таланты.
Успех был оглушительный! Передача выходила сразу после программы "Время" — сейчас бы сказали в прайм-тайм. Сначала ведущей была Кира Прошутинская, не всем нравилось, как она держалась на сцене, но Марина Эскина ее поддерживала. Позже на смену скромной Кире пришел Александр Масляков. К этому времени был без работы, ведь КВН закрыли. Ходили даже слухи о причастности самого Маслякова к валютным махинациям. Но когда он появился на телевидении, стало понятно, что это лишь досужие домыслы.
В 1986 году, когда началась перестройка и эра гласности, КВН возродили, и Масляков вернулся в родную передачу. А вот передача "А ну-ка, девушки!" в 1987 году была закрыта окончательно. Сообщалось, что закрытие связано с тем, что программа потеряла свою актуальность и не была востребована публикой. Но некоторые деятели телевидения предполагают, что возобновление КВН и закрытие "А ну-ка, девушки!" связаны между собой.
В 2010 году была попытка возродить подобный конкурс, было записано несколько пилотных выпусков "Здравствуйте, девочки!", но успех "Девушек" они повторить не смогли.
Комментарии9
ТВ , Кира Прошутинская , Александр Масляков , КПСС , РИА Новости
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