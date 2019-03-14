Ведущего осудили за жест в сюжете о гибели «Боинга»

Телезрители осудили кенийского телеведущего за неуместный жест о трагедии "Боинга" в Эфиопии.

Данн Мванги работает на телеканале NTV в Кении. В эфире он рассказывал о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Сзади него на экране показывали смоделированную графику крушения самолета. Когда он долетел до земли и произошел взрыв, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.

Зрители расценили такой жест как насмешку над катастрофой и обвинили ведущего в том, что он не сострадает близким погибших. На следующий день он опубликовал письмо с извинениями.

Мванги написал, что графика получилась очень реалистичная, но он осознает свою вину и понимает, что перешел черту. Он заявил, что не хотел никого обидеть и понимает серьезность произошедшего, а также приносит соболезнования всем родным и близким погибших.