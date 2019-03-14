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Ведущего осудили за жест в сюжете о гибели «Боинга» 

Рамблер 2 часа назад
Телезрители осудили кенийского телеведущего за неуместный жест о трагедии "Боинга" в Эфиопии.
Данн Мванги работает на телеканале NTV в Кении. В эфире он рассказывал о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Сзади него на экране показывали смоделированную графику крушения самолета. Когда он долетел до земли и произошел взрыв, Мванги начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра.
Зрители расценили такой жест как насмешку над катастрофой и обвинили ведущего в том, что он не сострадает близким погибших. На следующий день он опубликовал письмо с извинениями.
Мванги написал, что графика получилась очень реалистичная, но он осознает свою вину и понимает, что перешел черту. Он заявил, что не хотел никого обидеть и понимает серьезность произошедшего, а также приносит соболезнования всем родным и близким погибших.
Напомним, утром 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Он упал спустя несколько минут после взлета. Все, кто были на борту, погибли. Это была не первая катастрофа с участием такого самолета за последние полгода, 12 марта все Европейские страны закрыли воздушное пространство для этой модели, а в компании Boeing попросили отказаться от использования этих самолетов.
Комментарии
ТВ , Видео , Boeing
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