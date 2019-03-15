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Троянова пожаловалась на гонорар за реалити-шоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Ольга"
Недавно стартовало новое реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ведущей которого стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Однако у продюсеров шоу и актрисы возникли споры на съемочной площадке. Продюсеры якобы не могут договориться с ведущей шоу — она не слушает подсказок редактора в наушник. Она также запретила указывать себе, как стоит вести программу и решила импровизировать, не придерживаясь сценария.
В интервью изданию «Медуза» актриса выразила недовольство своим гонораром. «Я здесь работаю не за свой гонорар — я стою дороже», — заявила актриса. Троянова рассказала, что она согласилась участвовать в проекте с одним условием, если на съемки с ней полетит ее собака.
С этим также возникли проблемы, так как представители авиакомпании пытались объяснить актрисе, что ее собака может не выдержать перелет в багажном отделении. Эту ситуацию актриса прокомментировала так: «Сорян, нечего брать ведущую с собачкой».
Некоторое время назад Teleprogramma.pro писала, что актриса находится в натянутых отношениях не только с создателями шоу, но и с участниками проекта. Во время съемок она повздорила с актером Артуром Смоляниновым, заявив, что он проявляет к себе излишнюю жалость. Актер решил не отмалчиваться и спросил актрису: «Ты проповедник, что ли? Что ты мне оценку ставишь?»
Комментарии
ТВ , Яна Троянова , Артур Смолянинов
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