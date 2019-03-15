В марте состоится премьера второй части «Годунова»

Телеканал «Россия 1» с 18 марта будет показывать два сезона сериала «Годунов», главную роль в картине сыграл Сергей Безруков. Об это рассказал сам актер на своей страничке Facebook.

Сергей написал: “«Годунов»…Скоро! На канале Россия! А вы говорили) Вот и дождались! С 18-ого марта сразу два сезона подряд! Ждёте?”

Поклонники актера прокомментировали новость: «Ждем с нетерпением! Отличный сериал, замечательные актеры!», «Очень ждем! Первый так и не успели посмотреть, теперь сразу 2 посмотрим!»