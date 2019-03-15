В марте состоится премьера второй части «Годунова» 

Телеканал «Россия 1» с 18 марта будет показывать два сезона сериала «Годунов», главную роль в картине сыграл Сергей Безруков. Об это рассказал сам актер на своей страничке Facebook.
Сергей написал: “«Годунов»…Скоро! На канале Россия! А вы говорили) Вот и дождались! С 18-ого марта сразу два сезона подряд! Ждёте?”
Поклонники актера прокомментировали новость: «Ждем с нетерпением! Отличный сериал, замечательные актеры!», «Очень ждем! Первый так и не успели посмотреть, теперь сразу 2 посмотрим!»
Напомним, премьера «Годунова» состоялась на телеканале «Россия 1» 5 ноября 2018 года. Первый сезон состоит из 16 серий и рассказывает о последних днях пребывания Ивана Грозного на престоле, а завершается воцарением первого из Романовых.