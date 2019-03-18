Названы даты выхода последних серий «Игры престолов»

Телеканал HBO объявил точные даты выхода всех серий финального сезона сериала "Игра престолов".

В восьмом сезоне будет шесть серий. Два первых эпизода будут короче, чем все остальные. Средняя продолжительность всех серий будет 1 час.

Премьера первого эпизода финального сезона состоится 14 апреля. Она будет идти 54 минуты. Вторая серия выйдет 21 апреля и будет длиться 58 минут. Третья серия будет показана 28 апреля. Она продлится 1 час 22 минуты.

Четвертую серию можно увидеть 5 мая. Ее длительность составит 1 час 18 минут. Пятая серия будет показана 12 мая. Она продлится 1 час 20 минут. Финальную серию зрителям представят 19 мая, ее продолжительность составит 1 час 20 минут.