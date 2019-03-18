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Студентка откровенно рассказала о работе на Первом 

Рамблер 2 часа назад
Студентка Института кино и телевидения поделилась подробностями стажировки на Первом канале в программе "Время покажет". Она выложила видео о своем опыте на Youtube-канал.
Вероника Косаткина попала на стажировку в редакционный отдел программы. По словам девушки, сотрудники выполняют три задачи: ищут украинцев в Москве для выпусков, держат микрофон экспертов во время эфира и работают в колл-центре.
Первые несколько дней студентка искала украинцев, которые согласились бы принять участие в передаче. По ее словам, она публиковала объявления во всех социальных сетях, искала группы, но все отказывались.
Один раз она нашла молодого человека, который переехал из Донецка в Москву учиться, но перед приглашением в эфир она должна была задать ему несколько вопросов: "чей Крым?", "где вы были во время Майдана?". по словам девушки, после этого молодой человек решил не участвовать в программе. Другой доброволец заявил ей, что искать кого-то бесполезно, потому что 90% донбассовцев уже были там.
Во время одного из выпусков она попала в колл-центр. Там она выслушивала угрозы, жалобы, слезы, истории про масонов и истории пенсионерок про здоровье. По ее словам, в основном звонят недовольные зрители.
Однажды Веронику не пустили на работу, и она расстроилась, но потом поняла, что в редакции есть только 1-2 человека, которые работают на Первом канале больше года. После этого она задалась вопросом, почему они до сих пор не ушли оттуда, но так и не смогла на него ответить.
Ведущий программы "Время покажет" Артем Шейнин уже прокомментировал скандальный ролик. Он заявил, что не стоит верить девушке, потому что она решила прославиться на названии известной передачи.
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ТВ , Видео
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