Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась

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Обновленная программа Парфенова «Намедни» вернулась 

Рамблер 3 часа назад
59-летний журналист Леонид Парфенов опубликовал первый выпуск своей обновленной передачи "Намедни" на своем YouTube-канале. Напомним, что последний выпуск оригинальной передачи был показан в 2004 году.
Программа "Намедни" выходила с 1990 года по 2004 год. Сначала передачу показывали на втором канале. Однако ее закрыли из-за комментария Парфенова по поводу ухода Эдуарда Шеварднадзе с поста министра иностранных дел СССР. Затем передачу возобновили на канале НТВ.
Изначально "Намедни" носила характер неполитической программы. В 1993 году она превратилась в документальный цикл программ "Намедни 1961-1991. Наша эра". Проект имел большой успех на российском телевидении.
Кадр из передачи "Намедни" 1993 год
В 2001 она стала информационно-аналитической программой. Некоторые сюжеты вызывали резкую критику российских властей. В передаче, приуроченной к теракту на Дубровке в 2002 году, была показана видеозапись совещания президента России Владимира Путина с силовиками об освобождении заложников.
Ранее Леонид Парфенов анонсировал выход первого выпуска обновленной программы "Намедни", и вот сейчас он появился в Сети.
Комментарии
ТВ , Видео , Эдуард Шеварднадзе , Леонид Парфенов , Владимир Путин , НТВ
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