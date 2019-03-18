Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась

Обновленная программа Парфенова «Намедни» вернулась

59-летний журналист Леонид Парфенов опубликовал первый выпуск своей обновленной передачи "Намедни" на своем YouTube-канале. Напомним, что последний выпуск оригинальной передачи был показан в 2004 году.

Программа "Намедни" выходила с 1990 года по 2004 год. Сначала передачу показывали на втором канале. Однако ее закрыли из-за комментария Парфенова по поводу ухода Эдуарда Шеварднадзе с поста министра иностранных дел СССР. Затем передачу возобновили на канале НТВ

Изначально "Намедни" носила характер неполитической программы. В 1993 году она превратилась в документальный цикл программ "Намедни 1961-1991. Наша эра". Проект имел большой успех на российском телевидении.

Кадр из передачи "Намедни" 1993 год