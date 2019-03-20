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Собчак прокомментировала скандальный фильм о Джексоне 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @xenia_sobchak
Скаднальный фильм Дэна Рида о педофилии Майкла Джексона "Покидая Неверленд" активно обсуждают в Сети. Кто-то говорит, что это неправда, а кто-то ужасается от произошедшего. К обсуждению примкнула и Ксения Собчак.
В своем Instagram она поделилась постом с небольшой рецензией на фильм. Она рассказала, что ей было жутко слушать о насилии семилетних детей и видеть их фотографии. Однако, телеведущая отметила, что считает виноватым не Джексона, а родителей мальчиков.
"Главные монстры в этом фильме это даже не сам Майкл, растлитель и педофил, а родители, которые упорно "ничего не замечали"
Она также добавила, что на самом деле эти люди просто разменяли своих детей на роскошную жизнь. Собчак написала, что ее поразил менталитет русского народа. Пользователи Рунета говорят, что эта история не стоит внимания, в то время, как в США активно обсуждается проблема педофилии.
"Только в пространстве российского интернета идет дискуссия: "зачем ворошить прошлое если человека уже нет?" и "они все просто пиарятся и врут". И вот это настоящий ад"
Напомним, фильм состоит из монолога двух мужчин, которые состояли в отношениях с Майклом Джексоном, когда им было по семь лет. Премьера документального кино должна была состояться на российском ТВ 15 марта, но Первый канал решил не показывать его, поэтому оставил выпуски в открытом доступе на сайте.
Комментарии
ТВ , Майкл Джексон , Дэн Рид , Ксения Собчак
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