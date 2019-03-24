ТВ-шоу с риском для жизни

Американские телешоу и передачи, в которых ведущие играют с судьбой.

"Доминик Монаган и самые дикие существа"

Актер Доминик Монаган известен всем своим участием в культовой трилогии "Властелин колец", а также в знаменитом сериале "Остаться в живых". Всемирная популярность позволила актеру запустить собственное шоу о дикой природе и ее уникальных представителях. В каждой серии Доминик отправляется в увлекательное, но в то же время опасное путешествие, чтобы рассказать о самых пугающих насекомых и рептилиях нашей планеты. Во время съемок еще не складывалось угрожающих жизни ситуаций, однако, говорят, что в самих путешествиях их было немало. И зрители, и критики обожают шоу, которое идет уже семь лет.

"Выжить любой ценой" с Беаром Гриллсом

Кадр из шоу "Выжить любой ценой"

Приключенческая телевизионная передача на телеканале Discovery, в которой ведущий Беар Гриллс показывает телезрителям, как выживать в диких местах. Гриллс — бывший солдат британского спецназа SAS, его учили выживать в самых разных условиях. При себе он обычно имеет нож, флягу с водой и кремень (иногда веревку, лыжи или парашют). В каждой передаче он демонстрирует навыки ориентирования на местности, добывает пищу и ищет воду в условиях дикой природы, строит жилье из подручных средств.

Шоу часто критикуют за то, что Гриллс на самом деле почти никогда не подвергает себя опасности: ситуации, в которые Беар "попадает", в реальности грозят смертью, он же предстает буквально сверхчеловеком. Несмотря на жесткую критику, Гриллс долгое время продолжал снимать шоу, и несколько раз его жизнь действительно висела на волоске. Так, однажды он затерялся в пустыне и его якобы не могла найти съемочная группа, в другой раз он дразнил дикобраза, который в результате чуть не уколол его, и еще он чуть не погиб от обезвоживания.

"Смертельный Океан" со Стивом Ирвином

Наиболее известными передачами австралийского тележурналиста были "Охотник на крокодилов" и "Крок-файлы". Ирвин много изучал поведение этих опасных животных, поскольку с детства был с ними знаком: у его родителей был парк рептилий в окрестностях Квинсленда. Однако Стив интересовался не только крокодилами, но и дикой природой в целом. Так, в 2006 году он снимал очередную передачу "Смертельный океан", в которой планировал показать жизнь ядовитых существ, обитающих у Большого барьерного рифа. Во время съемок на Стива напал скат-хвостокол, ударив телеведущего ядом прямо в область сердца. Ирвин погиб мгновенно. За его деятельность тележурналиста не раз критиковали представители организации PETA за этичное отношение к животным. Представители так прокомментировали смерть тележурналиста: "Неудивительно, что Стив Ирвин погиб, провоцируя опасное животное. Всю свою карьеру он сделал на том, что дразнил напуганных диких животных".