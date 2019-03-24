Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
В объятиях лжи
Триллер, Драма
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Стёртая личность
Биография, Драма
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет

ТВ-шоу с риском для жизни 

Рамблер 3 часа назад
Американские телешоу и передачи, в которых ведущие играют с судьбой.

"Доминик Монаган и самые дикие существа"

Актер Доминик Монаган известен всем своим участием в культовой трилогии "Властелин колец", а также в знаменитом сериале "Остаться в живых". Всемирная популярность позволила актеру запустить собственное шоу о дикой природе и ее уникальных представителях. В каждой серии Доминик отправляется в увлекательное, но в то же время опасное путешествие, чтобы рассказать о самых пугающих насекомых и рептилиях нашей планеты. Во время съемок еще не складывалось угрожающих жизни ситуаций, однако, говорят, что в самих путешествиях их было немало. И зрители, и критики обожают шоу, которое идет уже семь лет.

"Выжить любой ценой" с Беаром Гриллсом

Кадр из шоу "Выжить любой ценой"
Приключенческая телевизионная передача на телеканале Discovery, в которой ведущий Беар Гриллс показывает телезрителям, как выживать в диких местах. Гриллс — бывший солдат британского спецназа SAS, его учили выживать в самых разных условиях. При себе он обычно имеет нож, флягу с водой и кремень (иногда веревку, лыжи или парашют). В каждой передаче он демонстрирует навыки ориентирования на местности, добывает пищу и ищет воду в условиях дикой природы, строит жилье из подручных средств.
Шоу часто критикуют за то, что Гриллс на самом деле почти никогда не подвергает себя опасности: ситуации, в которые Беар "попадает", в реальности грозят смертью, он же предстает буквально сверхчеловеком. Несмотря на жесткую критику, Гриллс долгое время продолжал снимать шоу, и несколько раз его жизнь действительно висела на волоске. Так, однажды он затерялся в пустыне и его якобы не могла найти съемочная группа, в другой раз он дразнил дикобраза, который в результате чуть не уколол его, и еще он чуть не погиб от обезвоживания.

"Смертельный Океан" со Стивом Ирвином

Наиболее известными передачами австралийского тележурналиста были "Охотник на крокодилов" и "Крок-файлы". Ирвин много изучал поведение этих опасных животных, поскольку с детства был с ними знаком: у его родителей был парк рептилий в окрестностях Квинсленда. Однако Стив интересовался не только крокодилами, но и дикой природой в целом. Так, в 2006 году он снимал очередную передачу "Смертельный океан", в которой планировал показать жизнь ядовитых существ, обитающих у Большого барьерного рифа. Во время съемок на Стива напал скат-хвостокол, ударив телеведущего ядом прямо в область сердца. Ирвин погиб мгновенно. За его деятельность тележурналиста не раз критиковали представители организации PETA за этичное отношение к животным. Представители так прокомментировали смерть тележурналиста: "Неудивительно, что Стив Ирвин погиб, провоцируя опасное животное. Всю свою карьеру он сделал на том, что дразнил напуганных диких животных".
Комментарии
ТВ , Видео , Стив Ирвин
Читайте также
Видео
ТВ-шоу с риском для жизни
ТВ
«Я не хотела сына»: что мы знаем об Абдулове
Актеры
Фильмы, запрещенные про неожиданным причинам
Фильмы
«Сволочи»: Ахеджакова оскорбила своих коллег
Актеры
Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась
ТВ
Хорроры, которые заслужили признание публики
Фильмы
Как сложились судьбы актеров «Иронии судьбы»
Актеры
Солист группы «На-На» устроил стриптиз на сцене
ТВ
Актеры, вдрызг разругавшиеся на съемках
Актеры
Киношные злодеи, которых можно оправдать
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение