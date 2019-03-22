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Почему у Мальвины на самом деле голубые волосы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Что мы знаем о девочке с голубыми волосами? Она живет в лесу, ей служит пудель Артемон, и другие звери и птицы, о ней вздыхает Пьеро. Ведь она самая красивая кукла в театре Карабаса Барабаса.
Но почему нее такой необычный цвет волос?
Алексей Толстой вольно пересказал сказку Карло Коллоди, наполнив ее своими смыслами и подтекстами, однаку эту деталь внешности героини сохранил.
В оригинальной истории Коллоди Мальвины нет, но есть девочка с волосами цвета лазури. В продолжении, написанном по просьбе своего редактора Фердинандо Мартини, автор называет девочку феей. Но обстоятельства, при которых герои встречаются впервые, по-настоящему зловещие.
Разбойники преследуют героя в лесу, и Пиноккио видит белый домик, где надеется спрятаться. Однако дверь заперта. На его крики в окне появляется девочка с лазурными волосами, бледным как воск лицом, закрытыми глазами и скрещенными на груди руками.
Она объясняет, не шевеля губами, что все обитатели дома уже отошли в мир иной, как и она сама. И в домике ждет погребения. После чего девочка пропадает, а до Пиноккио добираются преследователи.
Во многих культурах голубой цвет символически означал потусторонний мир. Это обыгрывает и Киплинг в своем стихотворении о синих розах, которые ждут возлюбленную после ее ухода. Поэтому голубые волосы девочки подчеркивали ее принадлежность к загробному миру, и сама она сначала предстает привидением.
Позже, в продолжении, Коллоди не стал объяснять сцену в лесу и просто сделал девочку феей, которая живет в лесу уже тысячу лет.
Комментарии
ТВ , Карло Коллоди , Алексей Толстой
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