Почему у Мальвины на самом деле голубые волосы

Что мы знаем о девочке с голубыми волосами? Она живет в лесу, ей служит пудель Артемон, и другие звери и птицы, о ней вздыхает Пьеро. Ведь она самая красивая кукла в театре Карабаса Барабаса.

Но почему нее такой необычный цвет волос?

В оригинальной истории Коллоди Мальвины нет, но есть девочка с волосами цвета лазури. В продолжении, написанном по просьбе своего редактора Фердинандо Мартини, автор называет девочку феей. Но обстоятельства, при которых герои встречаются впервые, по-настоящему зловещие.

Разбойники преследуют героя в лесу, и Пиноккио видит белый домик, где надеется спрятаться. Однако дверь заперта. На его крики в окне появляется девочка с лазурными волосами, бледным как воск лицом, закрытыми глазами и скрещенными на груди руками.

Она объясняет, не шевеля губами, что все обитатели дома уже отошли в мир иной, как и она сама. И в домике ждет погребения. После чего девочка пропадает, а до Пиноккио добираются преследователи.

Во многих культурах голубой цвет символически означал потусторонний мир. Это обыгрывает и Киплинг в своем стихотворении о синих розах, которые ждут возлюбленную после ее ухода. Поэтому голубые волосы девочки подчеркивали ее принадлежность к загробному миру, и сама она сначала предстает привидением.

Позже, в продолжении, Коллоди не стал объяснять сцену в лесу и просто сделал девочку феей, которая живет в лесу уже тысячу лет.