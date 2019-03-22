Бондарчук расскажет о тайнах Вселенной 

Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук станет ведущим новой программы на телеканале «РЕН ТВ». Документальный цикл «Как устроена Вселенная» стартует на канале 1 апреля. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 15.00.
Бондарчук подтвердил эту информацию и прокомментировал: «Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы».
«Как устроена Вселенная» — совместный проект телеканала РЕН ТВ и американского Discovery. Ранее каналы уже выпускали проект с тем же названием, его ведущим был актер Константин Хабенский.