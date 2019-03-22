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Бондарчук расскажет о тайнах Вселенной 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук станет ведущим новой программы на телеканале «РЕН ТВ». Документальный цикл «Как устроена Вселенная» стартует на канале 1 апреля. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 15.00.
Бондарчук подтвердил эту информацию и прокомментировал: «Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы».
«Как устроена Вселенная» — совместный проект телеканала РЕН ТВ и американского Discovery. Ранее каналы уже выпускали проект с тем же названием, его ведущим был актер Константин Хабенский.
ТВ , Константин Хабенский , Федор Бондарчук , РЕН ТВ
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