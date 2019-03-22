Бондарчук расскажет о тайнах Вселенной

Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук станет ведущим новой программы на телеканале «РЕН ТВ» . Документальный цикл «Как устроена Вселенная» стартует на канале 1 апреля. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 15.00.

Бондарчук подтвердил эту информацию и прокомментировал: «Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы».