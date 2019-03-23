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Сколько получают ведущие «грязных» программ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Самые рейтинговые шоу на ТВ это ток— и реалити-шоу. Ведущие каждый день рассказывают неоднозначные истории и приглашают в гости участников.

Андрей Малахов

С 2005 по 2017 год Андрей Малахов выл ведущим ток-шоу "Пусть говорят". Оно и принесло ему наибольшую популярность. Программа очень часто приглашала в свою студию актуальных героев. Одной из самых скандальных стал цикл передач про Диану Шурыгину. В 2017 году появились слухи о том, что он покидает Первый из-за разногласий в команде, позже он сам прокомментировал свой уход и сказал, что к нему относились "как к мальчику, подающему кофе". За все свои проекты он получал по 4,5 млн рублей ежемесячно. Сейчас он трудится на "России-1" и его заработок держится в секрете. Некоторые сообщают, что зарплата там ниже на 20-30%.

Дмитрий Борисов

Телеведущий стал преемником Андрея Малахова и начал вести "Пусть говорят" после его ухода. Помимо прочего он участвует в программе "Эксклюзив" и занимается продюсированием сторонних проектах. Несмотря на то, что он работает на Первом с 2006 года, известность Малахова еще не заполучил. Борисов скрывает свою личную жизнь и тем более доходы. Однако, можно предположить, что получает он точно в половину меньше, чем Малахов, а значит, что ее доход составляет 2-3 млн в месяц.

Ольга Бузова

В 2004 году Ольга Бузова попала в реалити-шоу "Дом-2" участницей, тогда ей было 18 лет. А уже через четыре года ее пригласили стать ведущей программы. Помимо своей телевизионной деятельности она выпускает сольные песни, организовывает концерты и делает собственную одежду. Кроме того, ее страничка в Instagram — одна из самых популярных среди русскоязычных звезд, поэтому за рекламу ей платят тоже много. Ее годовой доход оценивается в 260 млн рублей, из них 24 млн — за работу ведущей. Таким образом, в месяц она зарабатывает столько же, сколько работники Первого и "России-1", по 2 млн
Комментарии74
ТВ , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов , Ольга Бузова , РИА Новости
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