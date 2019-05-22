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Старые телепередачи, по которым мы скучаем 

Рамблер 22 мая 2019
За последние годы по разным причинам с телеэкранов исчезло много добрых и познавательных передач, которых зрителям очень не хватает. Часто уже нет в живых и тех ведущих, что были лицом этих проектов, а зрители все еще помнят и любят их.
В нашу гавань заходили корабли
"В нашу гавань заходили корабли" — телепроект, посвященный дворовым песням, городскому фольклору. Передача выходила с перерывами на различных каналах с 1997 по 2011 год, ее вели ныне покойный Эдуард Успенский и Элеонора Филина. В ранних выпусках принимали участие такие народные любимцы, как Юрий Никулин.
Пока все дома
«Пока все дома» — телевизионная развлекательная программа, выходившая на Первом канале с 8 ноября 1992 года и бывшая крайне умиротворяющей. Автор и ведущий программы Тимур Кизяков заходил в дома известных людей, показывал домашних зверей. Популярной была рубрика «Оч.умелые ручки», в которой соведущим до марта 2011 года работал «заслуженный очумелец» Андрей Бахметьев. После его ухода передача уже никогда не стала прежней.
До 16 и старше
Эта уникальная передача для подростков выходила с 1983 года до 2001 года. В ней свободно обсуждались актуальные проблемы молодежи, такие, как употребления запрещенных веществ, армейская "дедовщина", взаимоотношения полов и отношения с родителями.
Куклы
Комическая кукольная передача длиной в 10-20 минут, аналог схожего французского телешоу, шла с 1994 по 2002 год в прайм-тайм на канале «НТВ» раз в неделю. Всего вышло более 360 эпизодов. Кукольных персонажей, представлявших российскую политическую элиту того времени, озвучивал Сергей Безруков. Он покинул телешоу в 1999 году за три года до его закрытия.
Звездный час
Это была одна из самых любимых детских телепередач, куда мечтали попасть все дети. Придумал ее Влад Листьев. Она шла с 19 октября 1992 по 28 декабря 2001 года в формате интеллектуальной игры. С апреля 1993 года ее вел Сергей Супонев. Передача закрылась в связи с его трагической гибелью.
Зов джунглей
Еще одна прекрасная детская развлекательная передача, которая выходила с 22 мая 1993 по 12 января 2002 года. В ней принимали участие ученики младших классов, а сама передача представляла собой нечто вроде соревнования-аналоге «Весёлых стартов». Ее производством также занимался Сергей Супонев. Передача постепенно потеряла популярность после того, как его не стало.
Комментарии5
ТВ , Видео , Тимур Кизяков , Элеонора Филина , Юрий Никулин , Эдуард Успенский , НТВ
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