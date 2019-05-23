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Как подработать в массовке на телевидении 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Миллионы людей ежедневно смотрят различные реалити-шоу и не подозревают, что все зрители в зале, весело хохочущие или бурно апплодирующие в нужных местах — массовка. А сигнал им подает остающийся за кадром помощник режиссера. Попасть на подработку в массовку в большом городе несложно: надо следить за объявлениями на сайте Массовки.ру.
Как начать работать на ТВ
Увидев объявление, запишитесь на съемку программы по телефону или через чат. Внимательно изучите требования к возрасту "массовки". В назначенный час придите и найдите "бригадира" — обычно это девушка с блокнотиком, переписывающая пришедших на подработку.
Одежда
Лучше взять с собой несколько комплектов одежды или пиджак, который можно вывернуть наизнанку: за один раз снимают несколько шоу, и "зрители" должны быть неузнаваемыми и в разной одежде. Стоит также взять воду и бутерброды — массовку почти никогда не кормят. Не любят снимать людей в одежде в клетку, полоску или с надписями. Молодых и красиво одетых сажают в передние ряды.
Где
Массовка нужна в основном в Москве и Санкт-Петербурге, где снимается большинство телепередач.
Сколько платят
Таланта и образования для съемок в массовке не нужно, но и денег платят мало. Это может быть примерно 300-400 рублей в час. Реклама и второстепенные роли в сериалах ("четвертным сбоку в луже я лежал", как пелось в песне про актера второго плана) платят больше. За рабочий день проходит несколько съемок, можно заработать 1-2 тысячи рублей. Больше — очень редко.
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