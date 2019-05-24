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Как на самом деле снимают шоу «На ножах» 

Рамблер 15 часов назад
На кухне то и дело вспыхивают скандалы, Константин Ивлев безжалостно критикует провинциальные, а иногда и столичные рестораны, а потом спасает безнадежный проект. Итог — процветающее заведение. Так выглядит популярное шоу телеканала «Пятницы» на экране. Но по ту сторону экрана все не так просто.
Конфликты и поведение команды ресторана регулируется сценаристами и режиссером. Часто им специально дают противоречивые указания и даже провоцируют — например, предлагают выпить на работе — чтобы добавить страстей и создать интригу. Константин Ивлев также принимает в этом участие, чтобы усилить ощущение бестолковости и хаоса в ресторане. Таковы условия шоу. Кстати, по словам участников съемок, вне камер Ивлев намного добродушнее: он фотографируется с поклонниками и много шутит.
А бывает и так, что для съемок хозяева заведения приглашают команду, которую уже собирались увольнять или даже успели рассчитать.
Что касается преображения общепита за одну ночь, то ремонт носит косметический характер и не всегда отличается качеством. При этом безоговорочное восхищение переменами прописано в сценарии, в реальности владельцы кафе и сотрудники далеко не всегда в восторге от перемен. Если в ресторане несколько залов, то меняют только один — в других размещается съемочная группа и аппаратура.
Гости ресторана — массовка, кормят их бесплатно, а за съемки платят 500 рублей. При этом приходится ждать своего входа в кадр иногда и по четыре часа в любую погоду. Но о впечатлениях от меню и интерьера рассказывают честно, однако в процессе монтажа не все попадает в выпуск.
Эксперименты с меню и новой концепцией заведения также не всегда находят понимание у владельцев общепита. Некоторые новые блюда остаются невостребованными у гостей. Кроме того, новые программы не учитывают объективные особенности ресторана — например, места расположения и вкусы потенциальных клиентов — и поэтому часто не работают. В итоге преображенные кафе закрываются или возвращаются к старой схеме работы.
Комментарии3
ТВ , Видео , Константин Ивлев
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