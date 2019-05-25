Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет

Как врали советским людям в «Международной панораме» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из телепередачи "Международная панорама"
Советская телепередача "Международная панорама" выходила каждое воскресенье в 18:00 под слоганом: «События недели: хроника, факты, комментарии!». Она была "окном в мир" для жителей страны, лишенных возможностей путешествовать — ведь, как известно, во времена СССР страну окружал "железный занавес", прорваться за который могли только особо доверенные лица, прошедшие все проверки. Большинство советских людей рождались, жили и умирали ни разу не выехав из страны. Соответственно, им приходилось верить на слово телеведущим.

Нерадостны лица парижан

Странным образом во времена СССР журналисты-международники старались прямо не лгать. Однако все факты подбирались и излагались в соответствии с "линией партии". Генрих Боровик из США рассказывал о том, как злые капиталисты наживаются на расписных джинсах для "детей цветов". Всячески педалировались истории, связанные с расизмом, безработицей и борьбой трудящихся за свои права. Зрителям казалось, что великая социалистическая революция вот-вот охватит весь мир. А из Парижа под Рождество каждый год корреспондент, стоя на фоне Эйфелевой башни, вещал: "Скоро праздник, но нерадостны лица парижан! Рождественская индюшка подорожала на 3 су!". Какая индюшка, думал советский зритель. Кто ее видел, эту индюшку…

Их нравы

Свобода имеет свои крайние проявления — когда люди не боятся вести себя свободно, они часто ведут себя дико. Такие эксцессы любовно собирались и презентовались зрителям под девизом "их нравы". Стоило одному рок-музыканту напиться и разгромить номер в отеле, чтобы в телепередаче это представили таким образом, будто все западные звезды не просыхают. Впрочем… пожалуй, последнее в те времена было недалеко от истины.

Бовин

Бессменным ведущим "Международной панорамы" в советские годы был Александр Бовин. Считавшийся относительно независимым политологом, Бовин был, конечно, лояльной частью советской партийной системы. Ходили слухи, что на одной из дружеских вечеринок в ответ на вопрос, читал ли он последнюю речь Брежнева, Бовин ответил: "Что значит "читал"? Я ее писал".
Комментарии309
ТВ , Генрих Боровик , Александр Бовин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты «Игры престолов» отписываются от HBO6
Что стало с девочкой из фильма «Подкидыш»5
Российского режиссера отметили в Каннах
Шоу «Голос» останется в эфире5
Почему Рязанов не любил «Итальянцев в России»17
Видео
Роли, которые стали для актеров пыткой
Актеры
03:53
Артисты ответили на решение Эрнста по «Голосу»
ТВ
06:45
Нагиев отреагировал на решение дочери Алсу
ТВ
03:53
Шоу «Голос» останется в эфире
ТВ
00:22
Ради Бони в платье-"ковре" перекрыли Канны
Актеры
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
08:15
Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы
Фильмы
11:01
Неудачные дубли из киновселенной Marvel
Фильмы
00:12
Альба рассказала о съемках в постельных сценах
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение