Как врали советским людям в «Международной панораме»

Советская телепередача "Международная панорама" выходила каждое воскресенье в 18:00 под слоганом: «События недели: хроника, факты, комментарии!». Она была "окном в мир" для жителей страны, лишенных возможностей путешествовать — ведь, как известно, во времена СССР страну окружал "железный занавес", прорваться за который могли только особо доверенные лица, прошедшие все проверки. Большинство советских людей рождались, жили и умирали ни разу не выехав из страны. Соответственно, им приходилось верить на слово телеведущим.

Нерадостны лица парижан

Странным образом во времена СССР журналисты-международники старались прямо не лгать. Однако все факты подбирались и излагались в соответствии с "линией партии". Генрих Боровик из США рассказывал о том, как злые капиталисты наживаются на расписных джинсах для "детей цветов". Всячески педалировались истории, связанные с расизмом, безработицей и борьбой трудящихся за свои права. Зрителям казалось, что великая социалистическая революция вот-вот охватит весь мир. А из Парижа под Рождество каждый год корреспондент, стоя на фоне Эйфелевой башни, вещал: "Скоро праздник, но нерадостны лица парижан! Рождественская индюшка подорожала на 3 су!". Какая индюшка, думал советский зритель. Кто ее видел, эту индюшку…

Их нравы

Свобода имеет свои крайние проявления — когда люди не боятся вести себя свободно, они часто ведут себя дико. Такие эксцессы любовно собирались и презентовались зрителям под девизом "их нравы". Стоило одному рок-музыканту напиться и разгромить номер в отеле, чтобы в телепередаче это представили таким образом, будто все западные звезды не просыхают. Впрочем… пожалуй, последнее в те времена было недалеко от истины.

Бовин

Бессменным ведущим "Международной панорамы" в советские годы был Александр Бовин. Считавшийся относительно независимым политологом, Бовин был, конечно, лояльной частью советской партийной системы. Ходили слухи, что на одной из дружеских вечеринок в ответ на вопрос, читал ли он последнюю речь Брежнева, Бовин ответил: "Что значит "читал"? Я ее писал".