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Знаменитости, которые прославились на «Доме-2» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из шоу "Дом-2"
Мало кто знает, но многие известные артисты, телеведущие и актеры начинали именно с "Дома-2". Эта неоднозначная программа подарила российскому шоу-бизнесу много звезд.

Олег Майями

@miamioleg_official
27-летний певец и блогер приходил на реалити-шоу два раза. Первый оказался неудачным: его выгнали на голосовании спустя месяц в проекте. Через год он снова пришел туда, и остался. В эфире Майями провел уже восемь месяцев. За время, проведенное на проекте, он стал любимцем многих девушек. Будучи участником реалити, он исполнял песни для возлюбленных, а после ухода серьезно занялся творчеством. Он пошел на шоу "Голос", где вылетел в четвертьфинале. Уже после его заметил музыкальный продюсер Максим Фадеев, с которым музыкант сотрудничает до сих пор.

Наталья Бардо

@bardonata
Когда будущая актриса пришла на проект, она не скрывала, что ее цель — найти себе продюсера. На шоу она пробыла полгода, и даже смогла построить крепкие отношения с Антоном Бородиным. Но, несмотря на намерения, пара рассталась сразу после проекта. Через некоторое время СМИ узнали о новом возлюбленном Бардо — бизнесмене Сергее. В это время девушка записывала песни, и даже успела выпустить некоторые из них. Возлюбленные поженились, но Сергей очень ревновал свою супругу, поэтому пара вскоре рассталась. Уже после Бардо получила театральное образование и стала сниматься в кино.

Алена Водонаева

@alenavodonaeva
Известная телеведущая провела на телестройке три года и зарекомендовала себя как самая скандальная участница проекта. После того, как ее заметили в "Доме-2", она записала несколько песен, а потом начала строить карьеру телеведущей. Она принимала участие в "Горячей автомойке", "Спокойной ночи, мужики!" и "Каникулах в Мексике". Сейчас она продолжает появляться на телевидении, записывает песни и ведет модный блог. В 2018 году она выпустила книгу "Голая", которая очень понравилась ее аудитории.
Комментарии
ТВ , Наталья Бардо , Максим Фадеев , Антон Бородин
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