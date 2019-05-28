Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из телепередачи "Поле чудес"
Бессменный телеведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу. Некоторые секреты съемочного процесса он раскрыл во время интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.
Якубович также отметил, что ни разу не смотрел эфир шоу по телевизору. Он признался, что в целом не понимает, как передача до сих пор существует и вызывает у зрителей такой колоссальный интерес на протяжении многих лет. Он сказал, что к сожалению, многое в эфир не попадает, так как передача ограничена по времени:
Есть великое и очень грустное понятие "монтаж",
— сказал Якубович.
Он поделился, что многие смешные и каверзные моменты, увы, приходится вырезать, и в эфире остается только сухой "вопрос-ответ".
По традиции программы, дети участников поют в начале шоу. Зачастую ребята стесняются, поэтому детей отводят в сторонку и петь они начинают вместе с ассистентом телепрограммы. А уже потом, напевая, входят в студию. Но эти кадры практически никогда не оставляют в итоговой версии программы.
Комментарии
ТВ , Леонид Якубович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал придет на смену «Игре престолов»
Как выглядели бы известные фильмы без спецэффектов
Как актер из «Кортика» стал криминальным авторитетом
Советская готика: 4 мрачных фильма СССР4
Что случилось с Виктором Переваловым2
Видео
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Фильмы
03:41
Куда пропала «гостья из будущего» Алиса Селезнева
Актеры
39:19
Немоляева расплакалась, увидев Гафта
ТВ
12:54
Ассоль из «Алых парусов» уже не узнать
Актеры Фильмы
05:33
Советская кинодинастия с почти вековой историей
Актеры
03:51
Сериал про Чернобыль может стать лучшим в истории
Сериалы
06:38
Как актер из «Кортика» стал криминальным авторитетом
Актеры
03:46
Комиссар Каттани сильно изменился
Актеры Сериалы
02:30
Актриса из рекламы «А ты налей и отойди» выросла
Актеры
Роли, которые стали для актеров пыткой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение