Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу. Некоторые секреты съемочного процесса он раскрыл во время интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Якубович также отметил, что ни разу не смотрел эфир шоу по телевизору. Он признался, что в целом не понимает, как передача до сих пор существует и вызывает у зрителей такой колоссальный интерес на протяжении многих лет. Он сказал, что к сожалению, многое в эфир не попадает, так как передача ограничена по времени:

Есть великое и очень грустное понятие "монтаж",

— сказал Якубович.

Он поделился, что многие смешные и каверзные моменты, увы, приходится вырезать, и в эфире остается только сухой "вопрос-ответ".

По традиции программы, дети участников поют в начале шоу. Зачастую ребята стесняются, поэтому детей отводят в сторонку и петь они начинают вместе с ассистентом телепрограммы. А уже потом, напевая, входят в студию. Но эти кадры практически никогда не оставляют в итоговой версии программы.