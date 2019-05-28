На «Евровидении» новый скандал: будет ли пересчет голосов

Литва обратилась к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой прокомментировать итоги голосования на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Литовский общественный вещатель LRT просит объяснить, как учитывались голоса итальянских зрителей. Об этом сообщает "Sputnik Литва".

Певец Юриюс Векленко, представлявший Литву на конкурсе, набрал 93 очка и не смог пройти в финал — ему не хватило всего лишь одного балла. Позже были опубликованы итоги голосования итальянских телезрителей, и там этот недостающий балл был. Генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржадас считает, литовский исполнитель может требовать материальной компенсации.