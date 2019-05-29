Как выглядел и чем занимался Леонид Якубович в молодости

Все знают Леонида Якубовича как ведущего капитал-шоу "Поле чудес". Оно выходит на экраны вот уже 28 лет. Несмотря на это, интерес публики к этой программе не ослабевает. Во многом это заслуга самого Леонида: грамотный ведущий телешоу всегда задает его настроение. А фирменный стиль Якубовича уже давно стали его визитной карточкой: чего только стоит его фирменный взгляд, полный мольбы и ожидания, что участник вот-вот назовет верное слово. Но как выглядел этот харизматичный мужчина, когда был моложе? Давайте посмотрим.

Леонид Якубович родился в 1945 году. Еще в шестом классе он понял свое истинное призвание. И когда пришло время выбирать институт, тот подал документы сразу в три театральных вуза. Но вмешался отец, который настоял, чтобы сын сначала получил специальность, "пригодную для жизни", а уже после занимался развитием своих актерских талантов. Якубович поступил в машиностроительный институт, но вскоре перевелся в инженерно-строительный "МИСИ". А все дело в том, что там была сильная команда КВН, куда и направился Леонид. Свою карьеру, можно сказать, он начал именно там.

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Владимир Винокур. После окончания института он отправился работать по специальности, но свое творчество не забросил. Его перу принадежат многие монологи, с которыми в начале своей карьеры выступали Евгений Петросян

Леонид Якубович в 1980 году снялся в фильме режиссера Юрия Егорова "Однажды двадцать лет спустя", сыграв в нем, правда, эпизодическую роль одноклассника на встрече выпускников.

"Однажды двадцать лет спустя"

В конце 1990 года в эфир начала выходить программа "Поле чудес", ведущим которой поначалу был Владислав Листьев . Спустя год он отказался от этой роли, предпочитая больше времени уделять работе над собственным проектом — ток-шоу "Тема". Тогда-то у руля и встал Леонид Якубович, который поначалу долго сопротивлялся, считая, что среди его коллег по цеху есть более подходящие кандидаты.

1993 год

Но именно с ним "Поле чудес" стало культовым шоу на российском экране, а Леонид Якубович окончательно закрепился на телевидении.

1995 год