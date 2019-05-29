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Собчак обещала не трогать Познера 

Рамблер 5 часов назад
Накануне в ряде российских СМИ появилась информация, что Ксения Собчак появится на Первом канале в качестве телеведущей собственного телешоу. Как сообщает РБК, пока нет никакой конкретики, зато есть хорошая идея, которая может перерасти в отличный проект. Сейчас ведутся переговоры с руководством канала, в том числе Константином Эрнестом.
Ситуацию прокомментировала в соцсетях светская львица Божена Рынска, предположив, что Собчак займет место Познера, которому пора "отправиться на пенсию". Ксения не оставила комментарий не замеченным и порекомендовала не беспокоиться о Познере: "Владимир Владимирович еще простудится на ваших и моих похоронах". Также Собчак напомнила, что не пропускает его телепередачи и считает его крутым интервьюером.
ТВ , Видео , Ксения Собчак
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