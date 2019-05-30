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Самые громкие скандалы на телепередачах 

Рамблер 30 мая 2019
Фото: Кадр из передачи "Кто хочет стать миллионером"
Не только звезд музыкальной сцены и кино уличают в скандалах. На телевидении тоже случаются инциденты — даже в тех передачах и ток-шоу, которые изначально считались развлекательными или познавательными. Рассказываем, какие телепроекты "отличились" скандалами или драками в прямом эфире.

"Голос. Дети"

Скандал вокруг музыкального конкурса "Голос. Дети" разгорелся после того, как на сайте "Первого канала" были опубликованы итоги голосования. Телезрители решили, что победившая дочь певицы Алсу Микелла Абрамова уступала другим участникам, а организаторов обвинили в фальсификации результатов. По результатам передачи было организована проверка и компания Group-IB обнаружила накрутку голосов. "Первый канал" аннулировал результаты и провел повторный финал шоу, в котором Микелла отказалась участвовать. По итогам спецвыпуска гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст объявил победителями всех участников финала "Голос. Дети", включая дочь Алсу.

"Кто хочет стать миллионером"

В феврале 2019 года руководство "Первого канала" отстранило от участия в своих программах главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера и участника игры Александра Друзя на неопределенный срок. Исход "Кто хочет стать миллионером?" с участием Друзя был аннулирован. 12 февраля Бер обвинил Друзя в подкупе. По словам главреда, знаток попросил его помочь выиграть три миллиона рублей, пообещав за это долю от указанной суммы. Друзь ответил, что это Бер предложил ему сделку, добавив, что глупо поступил, подыграв ему. 30 мая Друзь извинился перед "Кто хочет стать миллионером?" за причиненный репутации передачи вред, а также перед ее зрителями.

"НТВшники"

Российский бизнесмен Александр Лебедев подрался на съемках программы "НТВшники" с бывшим главой Mirax Group (в данное время не существует) Сергеем Полонским в 2011 году. Во время своего монолога предприниматель заявил, что ему хочется совершить акт рукоприкладства и набросился с кулаками на Полонского.

"Место встречи"

Польский журналист Томаш Мацейчук поругался с главным редактором издания PolitRussia Русланом Осташко в эфире телепередачи "Место встречи" от 26 апреля 2017 года. Мацейчук назвал "красными фашистами" героев СССР, дедов присутствовавших на ток-шоу участников. Драка была недолгой, журналистов разняла охрана.

"Бабий бунт"

Ток-шоу "Бабий бунт", выходившее на "Первом канале", выдержало всего несколько выпусков, после чего было закрыто. Причиной стали постоянные истерики одной из пяти ведущих Ольги Бузовой. Она обвиняла коллег, что ей не дают сказать слова, хотя хорошие рейтинги программе обеспечивало именно ее участие.
Комментарии
ТВ , Сергей Полонский , Александр Лебедев , Константин Эрнст , Первый канал
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