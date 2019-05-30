Королева не отличила грудь Тарзана от Волочковой 

Певица стала гостьей шоу "Вечерней Ургант". Ведущий предеачи Иван Ургант предложил Наташе Королевой сыграть в неожиданную игру с подвохом. Певице предстояло пройти своеобразный тест: ей показывали снимки, по которым она должна была угадать, фрагмент чьей груди запечатлен на фото. На снимках были представлены "зоны декольте" мировых и российских знаменитостей — Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и даже Анастасии Волочковой. Испытание Наташа Королева не прошла. Певица ухитрилась перепутать грудь собственного мужа Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, с декольте балерины Анастасии Волочковой.
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"Серега, прости!" — певица улыбалась и извинялась. с улыбкой извинилась перед мужем. У зрителей этот момент вызвал бурную реакцию.