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Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» 

Рамблер 16 часов назад
Фото: @mikellaabramova
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на "Голосе". Девочка рассказала, чем будет заниматься дальше.
Микелла выступила вместе с другим финалистом Ержаном Максимом на "Детской Новой Волне", которая прошла в Крыму. Там юные участники "Голоса" представили свою новую песню "Это любовь". Микелла рассказала, что подружилась со многими участниками проекта и продолжает со всеми общаться.
Дочь Алсу добавила, что мечтает стать артисткой. Для этого она занимается музыкой, вокалом и танцами. По словам девочки, она готова к трудностям карьеры и даже зависти со стороны хейтеров.
"Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры", — призналась она.
Напомним, что после финала шоу "Голос. Дети" Первый канал провел проверку накрутки голосов. Оказалось, что Микеллу Абрамову поддерживали боты, поэтому ее победу аннулировали. На телеканале сделали спецвыпуск, где победителями объявили всех финалистов.
Стало известно, что брат одной из участниц шоу "Голос. Дети" Ильгиз Валеев подал заявление о возбуждении уголовного дела на Алсу и ее мужа. Он обвиняет их по статье 184 УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".
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