Российские звезды осудили новый выпуск шоу Собчак 

Накануне на Youtube-канале Ксении Собчак появился новый выпуск "Осторожно, Собчак". В этой серии девушка пригласила к себе представительниц из сферы блогеров — "инстаграмщиц" и светских львиц — представительниц "тяжелого люкса".
В выпуске девушки рассуждали о жизни двух сторон, обсуждали дизайнерскими вещами и мерились сумочками. У аудитории и знаменитостей выпуск вызвал разные эмоции. Одни были согласны с тем, что "люкс" не могут носить девушки, чьи мужья не попали в список Forbes, а другие очень разозлились на представительниц "светской тусовки".
Одной из первых возмутилась Ольга Бузова, которая дала комментарий в виде поста в Instagram. Она написала, что женщины, которые сами ничем не занимаются, не достойны называть себя "люксом". По мнению певицы, прежде всего они должны показывать свой ум, а не цену сумочки.
"Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс — это намного больше", — написала она.
Бузова поддержали Виктория Боня и Наталья Рудова. Девушки оставили комментарии и осудили девушек, которые хвастаются тем, чего добились не они, а досталось им от родителей или второй половинки. Пудова и вовсе заявила, что всю интеллигенцию "расстреляли в 1917 году".