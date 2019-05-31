Российские звезды осудили новый выпуск шоу Собчак

Накануне на Youtube-канале Ксении Собчак появился новый выпуск "Осторожно, Собчак". В этой серии девушка пригласила к себе представительниц из сферы блогеров — "инстаграмщиц" и светских львиц — представительниц "тяжелого люкса".

В выпуске девушки рассуждали о жизни двух сторон, обсуждали дизайнерскими вещами и мерились сумочками. У аудитории и знаменитостей выпуск вызвал разные эмоции. Одни были согласны с тем, что "люкс" не могут носить девушки, чьи мужья не попали в список Forbes, а другие очень разозлились на представительниц "светской тусовки".

Одной из первых возмутилась Ольга Бузова , которая дала комментарий в виде поста в Instagram. Она написала, что женщины, которые сами ничем не занимаются, не достойны называть себя "люксом". По мнению певицы, прежде всего они должны показывать свой ум, а не цену сумочки.

"Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс — это намного больше", — написала она.