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Фабриканты, карьера которых так и не сложилась в шоу-бизнесе 

Рамблер 33 минуты назад
Участницы шоу, у которых сложились сложные отношения с шоу-бизнесом, и они решили покинуть большую сцену.

Алекса

Эта участница четвертого сезона шоу пользовалась большой популярностью у зрителей. С самого начала 16-летнюю Александру Чвикову сопровождали сплетни и слухи: оказалось, что у нее не было нарядной одежды, чтобы выступать на сцене, она всех стеснялась и почти ни с кем не говорила, но неожиданно влюбилась в самого настоящего плохого парня Тимати. Девушка исполняла трогательные песни с невинным видом, и, вероятно, именно поэтому завоевала любовь зрителей. Поклонники были уверены, что после проекта Алексу ждет успех, но девушка просто пропала из виду. И только спустя несколько лет выпустила альбом и клип на песню "Вендетта". Фанаты, однако, не оценили новый имидж певицы: ходили слухи, что Алекса не раз обращалась у пластическим хирургам. Сегодня девушка не поет, зато запустила собственный бренд ювелирных украшений.

Мария Алалыкина

Открытые источники
Алалыкина была одной из самых ярких участниц первого сезона "Фабрики звезд". В составе девчачьей группы "Фабрика" Мария дошла до финала, в котором заняла почетное второе место. Она даже успела сняться в дебютном клипе "Про любовь", однако потом в успешно начавшуюся карьеру Алалыкиной вмешался случай, и она навсегда покинула сцену. Как оказалось, девушка вышла замуж за юриста Алексея Зуенко, а вместе с тем приняла ислам, надела хиджаб и даже сменила имя на Марьям. Спустя некоторое время после свадьбы у пары родилась дочь, но брак долго не просуществовал. Муж ушел от Алалыкиной к ее близкой подруге. Сейчас бывшая певица пытается построить карьеру переводчика, работает с арабскими и русскими текстами.

Ирсон Кудикова

@irsonkudikova
Музыкальная биография Ирсон Кудиковой началась в 15 лет. Яркую и талантливую девушку выбрали солисткой группы "Дети винила", продюсером которой был сам Александр Цекало. Когда Ирсон исполнилось 22 года она попала на пятый сезон "Фабрики звезд". Первая же песня в ее исполнении под названием Why принесла фабрикантке популярность. Талант Кудиковой оценила сама Алла Борисовна и даже стала ее наставницей. После шоу Ирсон подписала контракт с Игорем Матвиенко и начала выступать с сольной программой. Девушке даже удалось записать дуэт с популярным американским рэпером Snoop Dogg на песню Replay.
Кроме музыкальных проектов Ирсон преуспела во многих других областях. Так, до 2014 года девушка владела детским семейным клубом на Новом Арбате. С бизнесом Кудиковой материально помогла покровительствовавшей ей Пугачева. Через год грянул скандал. Как оказалось, Ирсон так и не вернула Алле Борисовне денег, которые одолжила. Пугачева отправилась в суд, который стал на ее сторону. Кудиковой пришлось отдать в качестве компенсации московскую квартиру.
Комментарии
ТВ , Видео , Тимати , Игорь Матвиенко , Александр Цекало , Ирсон Кудикова
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