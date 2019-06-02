Лоза обвинил Алсу в доброте за чужой счет

Композитор и певец Юрий Лоза известен своими острыми замечаниями в адрес коллег. На этот раз он раскритиковал поступок Алсу и ее дочери, которые пожертвовали миллион рублей, полученный в шоу «Голос», на благотворительные цели.

Лоза подчеркнул, что певица отдала чужие деньги, а не свои, так как «этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит».

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается» — передает слова музыканта «Вечерняя Москва».

Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победительницей шоу, как и все финалисты «Голоса», после повторного пересчета мобильных сообщений. Как и другим лауреатам, девочке подарили миллион рублей. Вскоре стало известно, что Микелла и ее мама пожертвовали деньги в фонд имени Анжелы Вавиловой, созданный для помощи детям Татарстана, страдающим от онкологических заболеваний.