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Лоза обвинил Алсу в доброте за чужой счет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Композитор и певец Юрий Лоза известен своими острыми замечаниями в адрес коллег. На этот раз он раскритиковал поступок Алсу и ее дочери, которые пожертвовали миллион рублей, полученный в шоу «Голос», на благотворительные цели.
Лоза подчеркнул, что певица отдала чужие деньги, а не свои, так как «этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит».
«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается» — передает слова музыканта «Вечерняя Москва».
Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победительницей шоу, как и все финалисты «Голоса», после повторного пересчета мобильных сообщений. Как и другим лауреатам, девочке подарили миллион рублей. Вскоре стало известно, что Микелла и ее мама пожертвовали деньги в фонд имени Анжелы Вавиловой, созданный для помощи детям Татарстана, страдающим от онкологических заболеваний.
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ТВ , Юрий Лоза
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