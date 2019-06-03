Зрители разоблачили секрет фокуса финалиста тв-шоу

Поклонникам британского шоу Britain's Got Talent (“Британия ищет таланты”) не понравился очевидный секрет фокуса одного из участников.

Иллюзионист Бен Харт, представляя свою трюк, пригласил поучаствовать в нем судей проекта. Члены жюри брали в руки спички и игральные карты из рук фокусника, а затем предметы оказывались совершенно в различных местах. Зрители и судьи были весьма впечатлены.

Однако, когда Харт дошел до судьи Саймона Кауэлла, внимательные зрители заметили, что фокусник, отдав карту члену жюри, накрыл руку того своей правой рукой, а левой при этом аккуратно вытащил ее обратно. Все это время иллюзионист отвлекал своего визави разговором.

Зрители, посмотревшие эфир программы в Сети, были возмущены таким простым трюком, отмечая, что секрет фокуса крайне очевиден. Также поклонники шоу заявили, что не считают такой простой обман каким-то особенным талантом.

Однако, Бен Харт все же сумел произвести впечатление на членов жюри и, несмотря на обвинения зрителей, все же прошел в финал популярного шоу.