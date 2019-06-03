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Первая телереклама в СССР 

Рамблер 3 июня 2019
Фото: depositphotos.com
Всем известно, что двигатель продаж — это эффективная реклама. В СССР об этом догадывались еще в начале 1900-х годов, когда стали распространяться плакаты и листовки со звучными лозунгами. Однако первая телевизионная реклама в СССР появилась только в 1964 году. И это была, как ни странно, реклама кукурузы — короткометражный ролик в жанре «мюзикл».
Двухминутное видео выглядит как фильм, в котором обаятельный повар в белом колпаке поет динамичную песню, весело работая на кухне. Затем к повару «подходят» початки спелой кукурузы вместе с консервными банками. На вопрос «вы откуда» початки весело напевают: «Мы с Кубани, мы росли в Азербайджане, в южной теплой стороне, на казахской целине…». Так создатели ролика указывают на многонациональный дружный состав Советского Союза.
Затем в кадре появляются яркие блюда, в приготовлении которых можно использовать консервированную кукурузу. Так советские пиарщики старались замотивировать и заинтересовать покупателей.
И как бонус зрителю показывают кадры, на которых обаятельная женщина аппетитно смакует вареную кукурузу.
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