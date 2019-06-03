Алсу затравили в соцсетях

Певица долгое время не делала новых публикаций на личной странице в своем микроблоге, а также отключала комментарии к предыдущим постам. Данная мера, по всей видимости, была вызвана скандалом, коснувшимся ее семьи на шоу «Голос. Дети».

Накануне же Алсу выложила свежие фотографии в Instagram с благотворительного концерта, прошедшего в Казани в рамках акции «Алсу детям».

В комментарии к снимкам певица выразила благодарность всем, кто помогает детям, а также отметила, что свой выигрыш в шоу «Голос. Дети», миллион рублей, ее дочь Микелла передала в благотворительный фонд.

@alsou_a

Однако многих фолловеров Алсу фотографии, а особенно подпись к ним очень разозлили. Пользователи начали оставлять на страничке певицы гневные комментарии, полагая, что таким образом звезда оправдывается за скандал с накруткой голосов в пользу дочери на шоу «Голос. Дети».

Некоторые подписчики отметили, что «и миллиона долларов не хватит, чтобы отмыться».

«Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре? До сих пор не понимаю, почему вы публично не извинитесь за произошедшее на «Голосе»?

— вопрошали в комментариях.

Другие комментаторы посетовали на то, что негатив, льющийся в последний месяц на семью Алсу, может негативно сказаться на ее дочери. Третьи же поддержали певицу, недоуменно вопрошая, чего еще от нее хотят:

«После конкурса писали: лучше бы отдала эти деньги больным детям. Отдала на благотворительность — опять недовольны?»

Напомним, что после подтверждения факта накрутки голосов в пользу победительницы проекта «Голос. Дети» результаты финала шестого сезона были аннулированы. 24 мая в эфир вышел специальный выпуск шоу, по итогам которого всех финалистов объявили победителями, каждому из них вручили сертификат на миллион рублей.