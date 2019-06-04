Почему Петр Кулешов женился пять раз 

Пётр Кулешов уже много лет ведёт интеллектуальную телевикторину «Своя игра». Однако в молодости он планировал стать актёром и окончил ГИТИС, но позже всё-таки ушёл на телевидение, где действительно преуспел: «Своя игра» в нынешнем году отпразднует 25-летие. А вот личная жизнь Кулешова не столь удачна: он 5 раз вступал в брак, но так и не создал семью. С экс-жёнами ведущий не общается, зато много времени проводит с дочерью Полиной. Как Пётр боролся с алкогольной зависимостью? По каким принципам он живёт? Чем занимается его наследница? Обо всём расскажет видео.