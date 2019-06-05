Какими стали юные партнерши Юрия Николаева 

Музыкальный конкурс для юных талантов «Утренняя звезда» просуществовал на российском телевидении до начала двухтысячных. Его основал и вёл Юрий Николаев, а вот помогали ему юные помощницы, которые сегодня стали уже взрослыми девушками. Одной из первых соведущих Николаева были Юля Малиновская, которая много лет занималась в популярном детском коллективе «Непоседы». Повзрослев, Юлия завершили карьеру в шоу-бизнесе, вышла замуж и родила двойню. Сейчас она живёт с семьёй в Лос-Анджелесе.
Видео рассказывает о других девочках, которые вели «Утреннюю звезду».