Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Какими стали юные партнерши Юрия Николаева 

Рамблер 5 часов назад
Музыкальный конкурс для юных талантов «Утренняя звезда» просуществовал на российском телевидении до начала двухтысячных. Его основал и вёл Юрий Николаев, а вот помогали ему юные помощницы, которые сегодня стали уже взрослыми девушками. Одной из первых соведущих Николаева были Юля Малиновская, которая много лет занималась в популярном детском коллективе «Непоседы». Повзрослев, Юлия завершили карьеру в шоу-бизнесе, вышла замуж и родила двойню. Сейчас она живёт с семьёй в Лос-Анджелесе.
Видео рассказывает о других девочках, которые вели «Утреннюю звезду».
ТВ , Видео , Юрий Николаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чернобыль» от НТВ: КГБ против ЦРУ1
Что смотреть в кино с 6 июня
«Россия 24» попыталась разоблачить «Чернобыль»2
Что стало с Машей из «Приключений Петрова и Васечкина»?1
Фильмы, которые вышли в прокат благодаря Брежневу
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:00
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
Актеры
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
03:34
Самая большая ошибка Сергея Проханова
Актеры
10:14
Голливудские двойники, которых постоянно путают
Актеры
08:24
Сериалы, которые стоит пересмотреть
Сериалы
02:09
Какими стали юные партнерши Юрия Николаева
ТВ
12:44
Что стало с актёрами фильма «В бой идут одни старики»
Актеры Фильмы
26:17
Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение