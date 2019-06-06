Чем сейчас занимается Татьяна Миткова 

Татьяна Миткова — одна из самых известных в стране журналистов и телеведущая. Она появилась на свет в непростой семье — её отец был сотрудником КГБ. После окончания МГУ Татьяна начала работать на Гостелерадио. Карьера Митковой была неровной из-за принципиальности ведущей, однако на телевидении Татьяна всё-таки преуспела и стала лицом канала НТВ. О личной жизни Татьяна Миткова распространяться не любит, но известно, что сейчас она состоит во втором браке, а от первого брака у Татьяны есть сын Дмитрий, который уже сделал её бабушкой.